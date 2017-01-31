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06:49 (мск), источник: РИА Новости

Прохожий спас двух козлов, которые застряли головами в одном бидоне

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором два козла случайно застряли в одном бидоне. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

На записи видно, что козлы самостоятельно пытались скинуть бидон, но их попытки не увенчались успехом. Затем их заметили прохожие, которые решили помочь животным.

Незнакомцу-спасителю пришлось постараться, чтобы освободить козлов. В результате ему удалось вызволить их из «заточения».

Комментарии
1
Иван Петров
Эльшат и саморуков, вот и про вас написали.
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