Прохожий спас двух козлов, которые застряли головами в одном бидоне

На записи видно, что козлы самостоятельно пытались скинуть бидон, но их попытки не увенчались успехом. Затем их заметили прохожие, которые решили помочь животным.

Незнакомцу-спасителю пришлось постараться, чтобы освободить козлов. В результате ему удалось вызволить их из «заточения».