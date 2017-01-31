Прохожий спас двух козлов, которые застряли головами в одном бидоне
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором два козла случайно застряли в одном бидоне. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором два козла случайно застряли в одном бидоне. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
На записи видно, что козлы самостоятельно пытались скинуть бидон, но их попытки не увенчались успехом. Затем их заметили прохожие, которые решили помочь животным.