В январе красноярцы 50 раз пожаловались на грязный воздух

С начала года на телефон горячей линии министерства природных ресурсов и экологии края поступило 50 обращений. В основном жители Красноярска жаловались на туман и неприятный запах в воздухе.

Основная часть звонков пришлась на период неблагоприятных метеорологических условий, который действовал с 10 по 18 января, отметили в пресс-службе Минприроды. Больше всего жалоб поступило от жителей Советского района Красноярска.

По звонкам горожан было проведено около 40 контрольных мероприятий. Так, в ходе рейдов в Советском районе инспекторы привлекли к ответственности трех виновных, еще по семи нарушениям ведется административное расследование.

«Горячая линия работает круглосуточно. Звонки от красноярцев мы принимаем в оперативном режиме. Маршрутный лист составляем с учетом интенсивности звонков из того или иного района города. Инспекторы выезжают в рейдовые мероприятия. В случае необходимости задействуется передвижная лаборатория», — пояснила начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с отходами министерства природных ресурсов и экологии края Юлия Гуменюк.

Добавим, что номер горячей линии министерства, куда можно пожаловаться на нарушения природоохранного законодательства, недавно изменился — теперь звонки принимаются по телефону (391) 211−46−11.