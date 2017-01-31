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07:54 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На портале открытых данных появилась обновлённая карта уличного Wi-Fi

Более чем на 200 улицах внутри Садового кольца размещено 1100 точек доступа к сети.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На портале открытых данных появилась обновлённая карта бесплатного уличного Wi-Fi — moscow_wifi_free. Москвичи могут подключиться к беспроводному интернету на большинстве улиц внутри Садового кольца. Всего здесь размещено 1100 точек доступа.

Так, бесплатный Wi-Fi доступен на Арбате и Новом Арбате, на Тверской, Никитском бульваре и Пушкинской площади, в Камергерском переулке, на Крымском Валу и так далее. Всего в списке более 200 улиц.

За пределами Садового кольца к городской сети Wi-Fi также можно подключиться в Пресненском районе — рядом с зоопарком и выходом из станции метро «Краснопресненская».

Как пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы, на одной улице может быть расположено несколько точек доступа. Каждый хот-спот обеспечивает устойчивое подключение в радиусе 50 метров. Одновременно к точке доступа может быть подключено до 50 устройств.

Сеть работает таким образом, что повторной регистрации при переходе с одной улицы на другую не требуется. То есть горожане могут гулять по центру столицы и всегда оставаться онлайн.

В ближайшее время возле всех точек доступа установят информационные стойки, чтобы прохожие знали о действующей сети.

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Городской Wi-Fi пользуется популярностью у москвичей. Только за новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, было зафиксировано более 23 тысяч подключений к сети moscow_wifi_free. Самыми популярными улицами стали Тверская, Никольская, Малая Якиманка и Большая Ордынка, Рождественка, Петровка и другие.

В январские каникулы время средней сессии выросло с 45 до 66 минут. Чаще всего москвичи обновляли социальные сети, переписывались в мессенджерах и смотрели видео. Всего было загружено более 2,7 терабайта информации.

Первый этап проекта «Городской Wi-Fi» стартовал в День города в прошлом году. Тогда пользователи могли подключиться к 200 уличным точкам. С момента запуска проект расширился более чем в пять раз.

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