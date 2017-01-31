На портале открытых данных появилась обновлённая карта уличного Wi-Fi
Более чем на 200 улицах внутри Садового кольца размещено 1100 точек доступа к сети.
Более чем на 200 улицах внутри Садового кольца размещено 1100 точек доступа к сети.
На портале открытых данных появилась обновлённая карта бесплатного уличного
Так, бесплатный Wi-Fi доступен на Арбате и Новом Арбате, на Тверской, Никитском бульваре и Пушкинской площади, в Камергерском переулке, на Крымском Валу и так далее. Всего в списке более 200 улиц.
За пределами Садового кольца к городской сети
Как пояснили в Департаменте информационных технологий города Москвы, на одной улице может быть расположено несколько точек доступа. Каждый
Сеть работает таким образом, что повторной регистрации при переходе с одной улицы на другую не требуется. То есть горожане могут гулять по центру столицы и всегда оставаться онлайн.
В ближайшее время возле всех точек доступа установят информационные стойки, чтобы прохожие знали о действующей сети.
Городской
В январские каникулы время средней сессии выросло с 45 до 66 минут. Чаще всего москвичи обновляли социальные сети, переписывались в мессенджерах и смотрели видео. Всего было загружено более 2,7 терабайта информации.
Первый этап проекта «Городской Wi-Fi» стартовал в День города в прошлом году. Тогда пользователи могли подключиться к 200 уличным точкам. С момента запуска проект расширился более чем в пять раз.