В среду в Приморье вновь похолодает

Сегодня днем и ближайшей ночью Приморье окажется в теплом секторе неглубокого циклона, который смещается с Амурской области на Хабаровский край. По сравнению со вчерашним днем, потеплеет на 2−4 градуса. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», на юге в отдельных районах воздух прогреется до оттепели: до +1…+2 °C. В крае солнечно, без осадков. Во Владивостоке ясно и маловетрено. Температура воздуха −5…−8 °C.

1 февраля на юге Дальневосточного региона погодные условия изменятся. Области низкого атмосферного давления с фронтальными разделами будут проходить над Приморьем. Уже этой ночью в отдельных районах края пройдет снег. Ночью температура воздуха повысится на 3−8 градусов, по сравнению с предыдущей ночью. Осадки различной интенсивности сохранятся и днем, в центральных и восточных районах. Утром фронтальные разделы переместятся на северную акваторию Японского моря. За фронтами вторгнется очередная порция холода и снова похолодает: на большей территории края −8…−14 °C, на побережье −2…−7 °C. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке в среду погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха к утру понизится до −10…−12 °C. День ожидается ветреный и холодный: максимальная температура воздуха −7…−9 °C, но сильный ветер добавит ощущение холода.

Похолодание в Приморье будет недолгим, уже с четверга по краю начнется постепенное потепление.