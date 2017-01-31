Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
«Аэрофлот» ввел ограничения из-за указа Трампа
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
07:50 (мск), источник: Uralpress.ru

Предприятия Группы «Мечел» перешли на особый режим работы в связи с НМУ в Челябинске

Челябинские предприятия Группы «Мечел» — ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) и ООО «Мечел-Кокс» — переведены на особый режим работы в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

В период НМУ ЧМК приостановил работу ряда агрегатов. В коксовых цехах «Мечел-Кокса» снижены объемы производства кокса и сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы.

Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем. В контрольных точках осуществляются отборы проб атмосферного воздуха на определение содержания загрязняющих веществ. Отбор проб и анализ выполняют независимая аккредитованная лаборатория ООО «Центр охраны труда и экологической безопасности» и центральная аналитическая лаборатория ЧМК, сообщает пресс-служба компании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Предприятия Группы «Мечел» перешли на особый режим работы в связи с НМУ в Челябинске
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из РФ
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь