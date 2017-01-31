В Кузбассе полицейский покрывал деятельность наркоторговцев

В городе Топки полицейский покровительствовал наркоторговцам, предупреждая их о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, сотрудники УФСКН РФ по Кемеровской области задержали женщину, которая занималась продажей наркотиков. В ходе допроса она созналась, что находилась под покровительством оперуполномоченного. Она заплатила полицейскому 47 000 рублей за «крышу» с июня по октябрь 2014 года. Помимо этой женщины следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области установили еще 4 наркоторговцев, которые платили полицейскому за покровительство от 2 000 до 15 000 рублей.

Бывший оперуполномоченный признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные бездействия». Он проведет в колонии общего режима 3 года и 2 месяца. Помимо этого, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1 млн 910 тыс рублей. Также он будет лишен специального звания и права занимать должности в системе МВД РФ ближайшие 2, 5 года.