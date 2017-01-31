В Кузбассе полицейский покрывал деятельность наркоторговцев
Бывший оперуполномоченный заплатит почти 2 млн рублей штрафа.
Бывший оперуполномоченный заплатит почти 2 млн рублей штрафа.
В городе Топки полицейский покровительствовал наркоторговцам, предупреждая их о планируемых
Как сообщает
Бывший оперуполномоченный признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные бездействия». Он проведет в колонии общего режима 3 года и 2 месяца. Помимо этого, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1 млн 910 тыс рублей. Также он будет лишен специального звания и права занимать должности в системе МВД РФ ближайшие 2, 5 года.