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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе полицейский покрывал деятельность наркоторговцев

Бывший оперуполномоченный заплатит почти 2 млн рублей штрафа.

В городе Топки полицейский покровительствовал наркоторговцам, предупреждая их о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, сотрудники УФСКН РФ по Кемеровской области задержали женщину, которая занималась продажей наркотиков. В ходе допроса она созналась, что находилась под покровительством оперуполномоченного. Она заплатила полицейскому 47 000 рублей за «крышу» с июня по октябрь 2014 года. Помимо этой женщины следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области установили еще 4 наркоторговцев, которые платили полицейскому за покровительство от 2 000 до 15 000 рублей.

Бывший оперуполномоченный признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные бездействия». Он проведет в колонии общего режима 3 года и 2 месяца. Помимо этого, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1 млн 910 тыс рублей. Также он будет лишен специального звания и права занимать должности в системе МВД РФ ближайшие 2, 5 года.

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