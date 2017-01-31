Найдена иркутянка, заблудившаяся на 28 км Байкальского тракта
Потерявшуюся нашли правоохранители.
Потерявшуюся нашли правоохранители.
Сотрудники угрозыска нашли иркутянку, заблудившуюся на 28 км Байкальского тракта. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в
Потерявшуюся 31-летнюю жительницу Иркутска Екатерину Макаеву полицейские начали искать после ее звонка ночью 30 января. Молодая женщина сообщила дежурному, что заблудилась в районе садоводческого товарищества «Лебединка» на 28 км Байкальского тракта. После абонент был недоступен.
Иркутянку нашли полицейские во время