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07:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

Найдена иркутянка, заблудившаяся на 28 км Байкальского тракта

Потерявшуюся нашли правоохранители.

Сотрудники угрозыска нашли иркутянку, заблудившуюся на 28 км Байкальского тракта. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Потерявшуюся 31-летнюю жительницу Иркутска Екатерину Макаеву полицейские начали искать после ее звонка ночью 30 января. Молодая женщина сообщила дежурному, что заблудилась в районе садоводческого товарищества «Лебединка» на 28 км Байкальского тракта. После абонент был недоступен.

Иркутянку нашли полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий и обхода. Она находилась в одном из домов садоводства «Лебединка». Женщина жива и здорова.

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