Найдена иркутянка, заблудившаяся на 28 км Байкальского тракта

Сотрудники угрозыска нашли иркутянку, заблудившуюся на 28 км Байкальского тракта. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Потерявшуюся 31-летнюю жительницу Иркутска Екатерину Макаеву полицейские начали искать после ее звонка ночью 30 января. Молодая женщина сообщила дежурному, что заблудилась в районе садоводческого товарищества «Лебединка» на 28 км Байкальского тракта. После абонент был недоступен.