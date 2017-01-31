Пенсионерам Хабаровского края выдали по пять тысяч рублей

С 9 по 28 января этого года пенсионеры Хабаровского края впервые получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. В прошлом году пенсии проиндексировали на меньшую величину, чем «съела» фактическая инфляция, поэтому в федеральный бюджет заложили сумму на дополнительные выплаты, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу отделения ПФР по Хабаровскому краю.

«Страховая пенсия обычно индексируется по уровню инфляции предыдущего года (в 2016-м — по уровню инфляции 2015-го), однако в прошлом году в связи с финансовыми трудностями бюджета страны индексация пенсии была не по уровню фактической инфляции, а меньше — всего на 4%. С помощью единовременной выплаты в 5 тысяч рублей государство нашло средства компенсировать пенсионерам высокий уровень цен», — пояснила руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Хабаровскому краю Мария Славутская.

Деньги получили уже более 393 тысяч пенсионеров региона — это около 99% тех, кто имел право на выплату.

Если пенсионер по причине своего отсутствия не получил 5 тысяч в январе, эту сумму ему доставят в следующем месяце вместе с пенсией. При необходимости можно получить выплату в своем почтовом отделении в феврале, но не ранее 3-го числа.