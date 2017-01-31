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07:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новое оборудование получили социальные учреждения и школы Иркутской области

Новое оборудование приобрели для 23 учреждений социального обслуживания и пяти образовательных учреждений Иркутской области в 2016 году.

Источник: РИА "Новости"

Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяну Плетан, на эти цели было направлено более 8,1 млн рублей в рамках соглашения с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Замминистра пояснила, были оснащены две спортивные площадки в летних оздоровительных лагерях, открыто отделение «Маленькая мама» в двух социальных учреждениях, с помощью полученного оборудования созданы условия для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. В пяти образовательных учреждениях Иркутской области открыты консультационные пункты для занятий с детьми-инвалидами с применением электронно-образовательного ресурса система Eduplay. В четыре социальных учреждения поставлены ноутбуки и мобильные устройства, при помощи которых внедрена новая технология доступной социальной помощи, созданы службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, замещающим семьям в отдаленных территориях Иркутской области. В трех учреждениях создана служба сопровождения семей с ограниченными возможностями здоровья и внедрения новых услуг по их сопровождению, поставлено оборудование для создания службы лекотеки и реабилитации, а также в два учреждения приобретено оборудование «Armed» для соматической поддержки и укрепления, психологической коррекции детей.

Кроме того, Татьяна Плетан напомнила, что в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» из областного бюджета на компенсацию по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому было израсходовано 5,8 млн рублей, на обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью в образовательных организациях — 684 тыс. рублей. Дети с ОВЗ обучаются в 430 общеобразовательных и 37 специальных образовательных учреждениях. На домашнем обучении по адаптированным общеобразовательным программам находятся 1277 детей с ОВЗ. В форме семейного образования обучаются 448 детей-инвалидов. Также проводится обучение 600 детей-инвалидов из числа воспитанников учреждений социального обслуживания.

На создание в областных домах ребенка пространственной, приближенной к домашней среды было выделено 720 тыс. рублей. В 2016 году для реализации пилотного проекта «Как дома» организовано 60 семейных групп, в которых регулярно задействовано 383 ребенка, в том числе дети-инвалиды. За этот же период устроено в семью 477 детей, в том числе 19 детей-инвалидов, выбыло в учреждения социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 50 детей, в том числе 45 детей-инвалидов.

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