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08:16 (мск), источник: VN.RU

Снежные скульптуры в Первомайском сквере снесут в ночь на 1 февраля

Снежные скульптуры в Первомайском сквере Новосибирска доживают свой последний день. Уже сегодня ночью бульдозеры пройдутся по изысканным работам мастеров льда и снега. Накануне вечером демонтировали ледовый городок на площади Ленина.

Демонтаж снежных скульптур в Первомайском сквере начнется в ночь на первое февраля. Бульдозеры сравняют скульптуры с землей, после чего трактора очистят площадь от снега. Накануне вечером рабочие распилили ледяные фигуры возле главной елки города на площади Ленина.

— Демонтаж снежных скульптур в Первомайском сквере начнется сегодня в 23 часа и продолжится до поздней ночи. Этим будет заниматься подрядная организация, задача которой — полностью очистить место от скульптур до завтрашнего утра. В среду утром о скульптурах уже ничего не будет напоминать, поэтому успейте насладиться красотой, — сообщила VN.ru сотрудник пресс-центра мэрии Алена Храпач.

На 17-м Сибирском фестивале снежной скульптуры работали команды из Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, Омска, Братска и даже Республики Кыргызстан. Восьмого января подвели итоги конкурса. Главную награду фестиваля — Кубок мэра — завоевали участники из Братска. Им принадлежит скульптура «Велес» с медведем и волком.

Также жюри отметило работы Горно-Алтайских художников с работой «Старик и море» и работу объединенной команды из Санкт-Петербурга и Омска. Их скульптура с пчелой и винтиками называется «Мимолетное бесконечно». Отметилась и команда из Кыргызстана с работой «Есть ли шанс?». Они сделали из снега гигантские песочные часы в верхней половинке которых находится айсберг с пингвинами, а в нижней он рассыпается на многоэтажные дома.

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