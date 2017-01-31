Снежные скульптуры в Первомайском сквере снесут в ночь на 1 февраля

Демонтаж снежных скульптур в Первомайском сквере начнется в ночь на первое февраля. Бульдозеры сравняют скульптуры с землей, после чего трактора очистят площадь от снега. Накануне вечером рабочие распилили ледяные фигуры возле главной елки города на площади Ленина.

— Демонтаж снежных скульптур в Первомайском сквере начнется сегодня в 23 часа и продолжится до поздней ночи. Этим будет заниматься подрядная организация, задача которой — полностью очистить место от скульптур до завтрашнего утра. В среду утром о скульптурах уже ничего не будет напоминать, поэтому успейте насладиться красотой, — сообщила VN.ru сотрудник пресс-центра мэрии Алена Храпач.

На 17-м Сибирском фестивале снежной скульптуры работали команды из Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга, Омска, Братска и даже Республики Кыргызстан. Восьмого января подвели итоги конкурса. Главную награду фестиваля — Кубок мэра — завоевали участники из Братска. Им принадлежит скульптура «Велес» с медведем и волком.