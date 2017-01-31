Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме

Во вьетнамском городе Нячанг застряли 36 туристов из Перми. Путешественники с маленькими детьми со вчерашнего дня сидят в холле гостиницы без еды и питья. Они выложили в Интернет видеозапись происходящего, передает «Уралинформбюро».

На кадрах с туристами ведет диалог представитель туроператора Pegas Touristik. Он поясняет, что проблемы возникли из-за задержки чартерного рейса авиакомпании «Икар». В этом случае организацией питания и проживания должен заниматься перевозчик.