Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.
В холле гостиницы.
Во вьетнамском городе Нячанг застряли 36 туристов из Перми. Путешественники с маленькими детьми со вчерашнего дня сидят в холле гостиницы без еды и питья. Они выложили в Интернет видеозапись происходящего, передает «Уралинформбюро».
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