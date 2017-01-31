Лесхоз в Омской области загрязнял воздух

Во время проверки прокуратура выяснила, что предприятие по заготовке и переработке древесины САУ ОО «Большереченский лесхоз» нарушило требования лесного и природоохранного законодательства касательно отходов производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, лесного законодательства при заготовке древесины.

После проверки прокуратура внесла руководству лесхоза представление и потребовала устранить нарушения. В отношении двух должностных лиц лесхоза прокуратура возбудила административные дела, после чего оштрафовала.

По инициативе прокуратуры исполняющий обязанности директора лесхоза В. Демин был оштрафован за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.

Нарушения требований лесного законодательства при заготовке древесины в части охраны лесов от пожаров были найдены в ООО «Большереченская топливная компания». Прокуратура также наказала руководителя ООО «Строитель» за нарушение законов об отходах производства.