Водительские права теперь можно поменять в МФЦ Владивостока

«В многофункциональных центрах Владивостока с завтрашнего дня, 1 февраля, вводится новая важная услуга — замена российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений в случае окончания срока их действия, утраты (хищения) или других обстоятельств», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Теперь для замены водительского удостоверения можно подать пакет необходимых для этого документов, сделать фото, а затем забрать готовое удостоверение непосредственно в любом МФЦ Владивостока.

«Для этого при себе нужно иметь паспорт, ксерокопию паспорта, старые права, справку медкомиссии установленного образца, ксерокопию справки медкомиссии (на одной странице, с обеих сторон). Обязательно нужна также квитанция из банка об оплате госпошлины — 2000 рублей, если хотите получить права на пластиковой карточке, или 500 рублей — на ламинированной бумаге. При этом у владивостокских автовладельцев останется возможность при желании заменить права и “по старинке” — в ГИБДД УМВД по Приморскому краю», — говорится в сообщении.

Следует помнить, что первоначальную выдачу удостоверений, а также их выдачу по окончании срока лишения водительских прав производят только в ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ по адресам: отделение № 1 — улица Давыдова, 9; отделение № 2 — улица Верхнепортовая, 76-а; отделение № 3 — проспект Столетия Владивостока, 44; отделение № 4 — улица Адмирала Невельского, 13; отделение № 5 — Партизанский проспект, 28-а, а также два территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП): в поселке Трудовое, по улице Лермонтова, 36, и на острове Русский, по улице Экипажная, 10.

«Для консультаций по всем вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг можно обратиться в любое отделение МФЦ Владивостока, а также по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8 (423) 230−34−84 . Эта служба сейчас работает семь дней в неделю, с 8:00 до 20:00, по воскресеньям — до 19:30», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Владивостока.