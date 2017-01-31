Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Что нового в лечении рака
Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Мать с дочкой попали под поезд метро из-за другого пассажира
Автобус рухнул с моста: есть погибшие и раненые
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
08:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Водительские права теперь можно поменять в МФЦ Владивостока

Владивостокцы с завтрашнего дня смогут заменить водительские права в городских МФЦ, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В многофункциональных центрах Владивостока с завтрашнего дня, 1 февраля, вводится новая важная услуга — замена российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений в случае окончания срока их действия, утраты (хищения) или других обстоятельств», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Теперь для замены водительского удостоверения можно подать пакет необходимых для этого документов, сделать фото, а затем забрать готовое удостоверение непосредственно в любом МФЦ Владивостока.

«Для этого при себе нужно иметь паспорт, ксерокопию паспорта, старые права, справку медкомиссии установленного образца, ксерокопию справки медкомиссии (на одной странице, с обеих сторон). Обязательно нужна также квитанция из банка об оплате госпошлины — 2000 рублей, если хотите получить права на пластиковой карточке, или 500 рублей — на ламинированной бумаге. При этом у владивостокских автовладельцев останется возможность при желании заменить права и “по старинке” — в ГИБДД УМВД по Приморскому краю», — говорится в сообщении.

Следует помнить, что первоначальную выдачу удостоверений, а также их выдачу по окончании срока лишения водительских прав производят только в ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ по адресам: отделение № 1 — улица Давыдова, 9; отделение № 2 — улица Верхнепортовая, 76-а; отделение № 3 — проспект Столетия Владивостока, 44; отделение № 4 — улица Адмирала Невельского, 13; отделение № 5 — Партизанский проспект, 28-а, а также два территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП): в поселке Трудовое, по улице Лермонтова, 36, и на острове Русский, по улице Экипажная, 10.

«Для консультаций по всем вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг можно обратиться в любое отделение МФЦ Владивостока, а также по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8 (423) 230−34−84. Эта служба сейчас работает семь дней в неделю, с 8:00 до 20:00, по воскресеньям — до 19:30», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Владивостока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчанка лишилась драгоценности по вине сына
Трамп уволил и.о. главы минюста США за отказ выполнять его указ
Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке
Обама выступил в поддержку протестов против Трампа
Россиянам не разрешили участвовать в отборе на Паралимпиаду
Цены на некоторые лекарства могут вырасти на 20%
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из РФ
Спорт
Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун? 31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь