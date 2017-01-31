В Челябинской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 34 тысячи 339 случаев ОРВИ, в том числе 161 клинический случай гриппа. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 21,6%, среди детей 3−6 лет — на 9,6%. Среди взрослого населения отмечено снижение заболеваемости на 12,7%. Превышение эпидемических порогов отмечено только среди взрослого населения на 13,9%.

В Челябинске за неделю зарегистрировано 13 тысяч 555 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 4,5%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 15,5%. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 18%, детей 3−6 лет — 7%. Превышение эпидемических порогов регистрируется только среди взрослого населения на 21%.