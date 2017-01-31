2 февраля в Перми ограничат движение по Сибирской

В Перми 2 февраля в 12:00 напротив Дома офицеров состоится церемония возложения цветов у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Мероприятие посвящено победе немецкой армии в Сталинградской битве.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, по этой причине с 21:00 1 февраля до 13:30 2 февраля часть парковочной зоны для автомобилей напротив входа в Дом офицеров по улице Сибирской будет закрыта.



Кроме того, с 12:05 до 12:20 по Сибирской будет приостановлено движение автомобильного и общественного транспорта.