2 февраля в Перми ограничат движение по Сибирской
В этот день у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу состоятся мероприятия, посвященные разгрому советскими войсками немецкой армии в Сталинградской битве.
В этот день у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу состоятся мероприятия, посвященные разгрому советскими войсками немецкой армии в Сталинградской битве.
В Перми 2 февраля в 12:00 напротив Дома офицеров состоится церемония возложения цветов у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Мероприятие посвящено победе немецкой армии в Сталинградской битве.
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Кроме того, с 12:05 до 12:20 по Сибирской будет приостановлено движение автомобильного и общественного транспорта.