В Ломовском парке в Воронежской области высадят 2 тыс сосен
Ломовской
Ломовской
Более 2 тыс. сосен высадят в 2017 году в Ломовском
Ломовской парк перешел из муниципальной собственности в областную в конце 2016 года. Руководителем особо охраняемой зоны стал Василий Козлов — инициатор создания парка и его идейный вдохновитель. Ранее Козлов работал в администрации Воробьевского района, а парком занимался в свободное время.
— Разрабатывается программа комплексного развития особо охраняемой природной территории. Планируется, что в Ломовском парке состоятся различные фестивали, будут проходить пленэры, что это уникальное место привлечет внимание не только художников, но и людей различных интересов и возрастов, — отметил Алексей Карякин.
Справка РИА «Воронеж»
Ломовской