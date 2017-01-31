В Ломовском парке в Воронежской области высадят 2 тыс сосен

Более 2 тыс. сосен высадят в 2017 году в Ломовском природно-ландшафтном парке в Воробьевском районе Воронежской области, сообщил руководитель департамента природных ресурсов и экологии региона Алексей Карякин на брифинге в подельник, 30 января. В заповедной зоне установят композиции из природных материалов под общим названием «Грандиозные качели». Варианты арт-объектов воронежцам представили на выставке «Город-сад» в сентябре 2016 года.

Ломовской парк перешел из муниципальной собственности в областную в конце 2016 года. Руководителем особо охраняемой зоны стал Василий Козлов — инициатор создания парка и его идейный вдохновитель. Ранее Козлов работал в администрации Воробьевского района, а парком занимался в свободное время.

— Разрабатывается программа комплексного развития особо охраняемой природной территории. Планируется, что в Ломовском парке состоятся различные фестивали, будут проходить пленэры, что это уникальное место привлечет внимание не только художников, но и людей различных интересов и возрастов, — отметил Алексей Карякин.

Справка РИА «Воронеж»