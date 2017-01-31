В торгующих алкоголем московских магазинах пройдут массовые проверки

В совместных инспекциях будут участвовать правоохранительные органы, а также специалисты столичных департаментов, уточняют в мэрии.

Проверки устроят в торговых заведениях, на которые жаловались москвичи, а также там, где в течение года уже выявляли контрафакт во время контрольных закупок, и отсутствовала лицензия на продажу алкоголя, говорится в сообщении.

В Москве стали меньше пить, сообщил главный нарколог столицы

«Есть точки-рекордсмены, на которые пришли несколько десятков жалоб. Больше всего проблемных магазинов в ТиНАО и ВАО», — пояснили в департаменте.

Там напомнили, что рейды по выявлению контрафактного алкоголя традиционно проходят перед праздниками в Москве из-за растущих объемов продажи спиртного.

Так, в канун новогодних праздников в Москве было обнаружены 22 точки, которые нарушали правила торговли алкогольной продукцией.

Магазинам, где продают спиртное без лицензии, грозит административный штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией товара. За реализацию контрафакта предусмотрено уголовное наказание для ответственных лиц вплоть до лишения свободы, напоминает портал.