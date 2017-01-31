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08:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать

Против новых тарифов.

Накануне в центре Екатеринбурга прошла акция протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно новым тарифам, с 1 февраля пенсионеры фактически лишаются права на безлимитный бесплатный проезд. Они получают компенсацию в 400 рублей — если раньше на нее можно было купить месячный безлимитный проездной, то теперь он будет стоить 1000 рублей, тогда как размер компенсации останется прежним.

30 января около 100 участников акции протеста, организованной «Партией пенсионеров за справедливость», совершили «прощальный рейс», проехав мимо мэрии на трамвае, а затем пошли митинговать на площадь Труда, сообщает «Уралинформбюро».

«Администрация оправдывается, что такое повышение снизит убыточность перевозчиков и позволит им обновить транспортный парк. Вот они и нашли, за счет кого это сделать. Тем же инвалидам и престарелым людям мало того, что передвигаться сложно, так теперь еще и намного дороже станет. Льготники и пенсионеры идут ко мне и жалуются: совсем нас хотят по домам запереть. В знак протеста такому решению властей “Российская партия пенсионеров за справедливость” провела пикет и сбор подписей в центре города», — прокомментировал суть акции депутат Заксобрания от «Партии пенсионеров» Евгений Зяблицев.

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