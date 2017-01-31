В Перми отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Пермском крае с 23 по 29 января было зарегистрировано 36 743 случая заражения гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 139,3 на десять тысяч населения. Это превышает эпидемический порог на 62,8%.



Повышенный уровень заболеваемости был отмечен во всех возрастных группах, сообщает краевой Роспотребнадзор. Было госпитализировано 661 человек, в том числе 464 ребенка.



По Перми за этот период заразились 13 859 человек. Показатель заболеваемости равняется 126,5 на десять тысяч населения, что на 43,7% превышает эпидемический порог. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 7,3%.



Наряду с вирусами негриппозной этиологии циркулируют вирусы гриппа А (H3N2) и В.