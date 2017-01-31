В Уфу приедут звезды Мариинского и Михайловского театров
В столице Башкирии с 1 по 3 марта состоятся «Петербургские сезоны. Год 2017».
В столице Башкирии с 1 по 3 марта состоятся «Петербургские сезоны. Год 2017».
Как сообщили в городской администрации, в них будут участвовать представители Русского музея, современного джазового импровизационного искусства, а также звезды балета Мариинского и Михайловского театров,
1 марта в музее Нестерова пройдет открытие выставки петербургских художников. Кроме этого уфимцы смогут встретиться с руководителем Отдела новейших течений Русского музея, Александром Боровским, который прочтет лекцию о современном искусстве. Адрес: ул. Гоголя, 27.
2 марта на сцене выступит джазовое трио, которое состоит из Андрея Кондакова (фортепиано, перкуссия), Вячеслава Гайворонского (труба, голос) и Владимира Волков (контрабас). Мероприятие пройдет в Концертном зале на Ленина, 14.
3 марта состоится
Билеты нужно покупать в кассах ГКЗ «Башкортостан».
Телефон: 273−78−89.