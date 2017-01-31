В Уфу приедут звезды Мариинского и Михайловского театров

Как сообщили в городской администрации, в них будут участвовать представители Русского музея, современного джазового импровизационного искусства, а также звезды балета Мариинского и Михайловского театров,

1 марта в музее Нестерова пройдет открытие выставки петербургских художников. Кроме этого уфимцы смогут встретиться с руководителем Отдела новейших течений Русского музея, Александром Боровским, который прочтет лекцию о современном искусстве. Адрес: ул. Гоголя, 27.

2 марта на сцене выступит джазовое трио, которое состоит из Андрея Кондакова (фортепиано, перкуссия), Вячеслава Гайворонского (труба, голос) и Владимира Волков (контрабас). Мероприятие пройдет в Концертном зале на Ленина, 14.

3 марта состоится Гала-концерт с участием солистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга. Концерт состоится в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50).

Билеты нужно покупать в кассах ГКЗ «Башкортостан».

Телефон: 273−78−89.