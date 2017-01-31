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08:52 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии кенгуру перескочил через мчащегося велосипедиста

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Австралии кенгуру перепрыгнул через голову велосипедиста, когда тот ехал на полном ходу.

Эпизод сняла камера, прикрепленная к едущему впереди велосипеду. На записи видно, что животное стояло на обочине дороги, но когда спортсмены поравнялись с ним, почему-то решило перескочить на другую сторону шоссе.

Во время прыжка кенгуру задел шлем мужчины, но с велосипеда его не столкнул.

Видео было опубликовано пользователем Peter James Roberts в Facebook, и за два дня набрало более 44 тысяч просмотров.

«Сегодняшнее приключение: атака кенгуру! Ни одно животное во время съемки не пострадало», — говорится в подписи к ролику.

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