В Австралии кенгуру перескочил через мчащегося велосипедиста
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Австралии кенгуру перепрыгнул через голову велосипедиста, когда тот ехал на полном ходу.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Австралии кенгуру перепрыгнул через голову велосипедиста, когда тот ехал на полном ходу.
Эпизод сняла камера, прикрепленная к едущему впереди велосипеду. На записи видно, что животное стояло на обочине дороги, но когда спортсмены поравнялись с ним,
Во время прыжка кенгуру задел шлем мужчины, но с велосипеда его не столкнул.
Видео было опубликовано пользователем Peter James Roberts в Facebook, и за два дня набрало более 44 тысяч просмотров.
«Сегодняшнее приключение: атака кенгуру! Ни одно животное во время съемки не пострадало», — говорится в подписи к ролику.