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10:36 (мск), источник: Newslab.ru

Мощи Илии Муромского — покровителя спецназа привезут в Красноярск

Преподобный Илия Муромский, который считается прообразом былинного богатыря, был причислен к лику святых в 1643 году. Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь, он принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре.

В Красноярский край из Киева на 3 месяца привезут мощи преподобного Илии Муромского, сообщили в пресс-службе епархии. Ковчег со святыми мощами впервые привезут в Сибирь из Антониевых пещер Киево-Печерской лавры. Великая святыня будет находиться в регионе с 23 февраля до 27 мая.

Преподобный Илия Муромский, который считается прообразом былинного богатыря, был причислен к лику святых в 1643 году в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры. Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь, он принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. Скончался около 1188 года, примерно на 45-м году жизни.

В настоящее время мощи преподобного Илии покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Еще часть святых мощей — средний палец левой руки — находится в одном из храмов города Мурома.

Небесным покровителем святого богатыря считают военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения и Погранслужбы России, а также части специального назначения. В настоящее время в красноярском Гвардейском парке почти достроен храм-часовня в честь прп. Илии Муромского в память о сотрудниках ФСБ России, погибших на Северном Кавказе.

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