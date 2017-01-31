Красноярский меценат написал обращение к Дональду Трампу

Красноярский общественник и меценат Сергей Горбунов написал письмо президенту США Дональду Трампу. Текст обращения опубликован на официальном сайте активиста.

В своем письме Горбунов критикует политику экс-главы Белого дома Барака Обамы в области опекунства над детьми. В частности, общественник недоволен принятием в 2013 году «закона Димы Яковлева», который якобы стал ответом на тогдашнюю политику американского президента.

Меценат уверен, что новое руководство США после его обращения всерьез займется этим вопросом. Активист обращается к Трампу словами «господин президент», «господин Трамп» и «дорогой Дональд».

«Совершенно очевидно, политика вредительства со стороны администрации бывшего президента США Барака Обамы не принесла должного эффекта. Но сегодня у нас есть шанс изменить отношения между нашими странами ради процветания будущих поколений. Сделав первый шаг навстречу к улучшению отношений между США и Россией, отменив бесполезные санкции, Вы проявите свои лидерские качества и запустите процесс изменения взаимоотношений между великими государствами», — говорится в обращении Горбунова к Трампу.

Некоторые электронные СМИ разместили письмо Горбунова на своих площадках «на правах рекламы». Эксперты признались, что подобные обращения могут вызывать только удивление.

«Подобного рода письма и заявления от местных политиков и общественных деятелей на имя 45-го президента США ничего кроме удивления не вызывают. Считается, что PR и рекламы много не бывает, но в данном случае можно сказать, что статус и полномочия местного функционера явно не соответствует его содержанию и адресату письма. Да и по большому счету, скандальный “закон Димы Яковлева” не является основной темой и камнем преткновения в российско-американских отношениях, которые по настоящему испортились гораздо позже его принятия. Рискну предположить, что идея размещения таких статей на правах рекламы в федеральных изданиях принадлежит не самому меценату, а его окружению и консультантам», — рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru политолог Дмитрий Золотухин.

Получит ли президент США обращение мецената, не уточняется. Также на сайте нет англоязычной версии письма.