Шимпанзе убили члена стаи и поели его

Источник: Газета.Ру

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Люди нередко по предварительному сговору устраивают расправы над неугодными — будь то коллективное избиение слишком задравшего нос знакомого или кровавая революция, как в случае убийства семьи Романовых и Муаммара Каддафи. Шимпанзе обладают не меньшей способностью к организованным нападениям и убийствам. И иногда они нападают на «своих». Посреди сенегальской саванны уже несколько часов под палящим солнцем лежал окровавленный труп западноафриканского шимпанзе. Фудуко забили камнями и палками, а затем обглодали его тело члены собственной стаи.

Это лишь девятый известный случай, когда шимпанзе убивают одного из своих взрослых соплеменников — обычно они нападают на представителей другой стаи.

Но, несмотря на редкость, внутригрупповые убийства позволяют больше узнать о том, как самцы образуют союзы, считает Майкл Уилсон из Миннесотского университета. Происшествие было описано в журнале International Journal of Primatology.

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«Почему эти союзы не слишком часто оказываются успешными? Ответ кроется в необходимости балансировать между конфликтом и сотрудничеством, что занимает центральное место в жизни шимпанзе, да и в нашей тоже», — рассказывает он. Шимпанзе обычно живут группами, в которых больше половозрелых самок, чем самцов. Но в стае, в которой произошло убийство, было наоборот. «Когда все наоборот и на каждую самку приходится почти по два самца, это усиливает конкуренцию для размножения, — считает Уилсон. — Здесь это, видимо, оказалось ключевым фактором». С ним согласна и Джилл Пруэц из Айовского университета, которая занимается изучением этой группы шимпанзе на юго-востоке Сенегала с 2001 года. Она считает, что в нарушении соотношения полов в группе виноваты люди — сенегальские браконьеры ловят самок шимпанзе и продают их. Тринадцать лет назад Фудуко стоял во главе одного из кланов шимпанзе в местечке Фонголи. В роли альфа-самца он был тираном, отмечает Пруэц. Статус альфы Фудуко получил еще в подростковые годы. Его правой рукой был бета Мамаду. Но в 2007 Мамаду был ранен и на несколько недель изгнан из стаи, что понизило его в социальной иерархии.

Поскольку Фудуко поддерживал отношения с низкоранговым самцом, он был подвергнут остракизму и отстранен от власти. Он годами жил вдали от стаи, появляясь поблизости лишь один-два раза в год.

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Но шимпанзе в Фонголи изолированы от других групп, так что если Фудуко хотел найти самку, ему нужно было вернуться в стаю. Ему удалось сделать это в 2013 году. К тому времени Мамаду восстановил свой статус, а его брат Дэвид стал альфой. Они приняли Фудуко обратно, хотя некоторые члены группы периодически преследовали его. «Так получилось, что пятеро молодых самцов, все выкоранговые, не хотели пускать Фудуко обратно, — говорит Пруэц. — Он пытался восстановить свой статус и это было большой глупостью с его стороны». Рано утром Пруэц и ее команда услышали громкие крики, доносившиеся со стороны ближайших гнезд шимпанзе. На рассвете приматологи нашли Фудуко мертвым, истекшим кровью от укуса на правой ноге. На его спине также была большая рана, был разорван анус. Позже оказалось, что у него были поломаны ребра. Как говорит Пруэц, смерть наступила от повреждений внутренних органов или кровотечения. Кроме того, у Фудуко были раны на пальцах — очевидно, шимпанзе зубами держали его за руки, растягивая их в стороны.

После смерти Фудуко нападавшие глумились над трупом, кидая в него камни и тыкая палками, ломая его конечности, а под конец принялись вгрызаться в его плоть.