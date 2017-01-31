Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Россия перебросила в одну из стран большое количество бронемашин
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Супруга Зельдина пережила мужа всего на 3 месяца - СМИ
Фанаты осудили жену Газманова за открытую грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Что нового в лечении рака
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14События недели в фотографиях
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
09:30 (мск), источник: Газета.Ру

Шимпанзе убили члена стаи и поели его

Сенегальские шимпанзе убили бывшего вожака, а затем обглодали его тело. Это девятый известный случай нападения шимпанзе на соплеменника. Погибший самец поплатился за дружбу с низкоранговым шимпанзе и попытки вернуть себе высокий статус.

Источник: Газета.Ру
Читайте также
Фермер в Таиланде убил трех слонов за «кражу» воды из своего пруда

Люди нередко по предварительному сговору устраивают расправы над неугодными — будь то коллективное избиение слишком задравшего нос знакомого или кровавая революция, как в случае убийства семьи Романовых и Муаммара Каддафи. Шимпанзе обладают не меньшей способностью к организованным нападениям и убийствам. И иногда они нападают на «своих».

Посреди сенегальской саванны уже несколько часов под палящим солнцем лежал окровавленный труп западноафриканского шимпанзе. Фудуко забили камнями и палками, а затем обглодали его тело члены собственной стаи.

Это лишь девятый известный случай, когда шимпанзе убивают одного из своих взрослых соплеменников — обычно они нападают на представителей другой стаи.

Но, несмотря на редкость, внутригрупповые убийства позволяют больше узнать о том, как самцы образуют союзы, считает Майкл Уилсон из Миннесотского университета. Происшествие было описано в журнале International Journal of Primatology.

Читайте также
Путин поддерживает идею ужесточения наказания за живодерство

«Почему эти союзы не слишком часто оказываются успешными? Ответ кроется в необходимости балансировать между конфликтом и сотрудничеством, что занимает центральное место в жизни шимпанзе, да и в нашей тоже», — рассказывает он.

Шимпанзе обычно живут группами, в которых больше половозрелых самок, чем самцов. Но в стае, в которой произошло убийство, было наоборот.

«Когда все наоборот и на каждую самку приходится почти по два самца, это усиливает конкуренцию для размножения, — считает Уилсон. — Здесь это, видимо, оказалось ключевым фактором».

С ним согласна и Джилл Пруэц из Айовского университета, которая занимается изучением этой группы шимпанзе на юго-востоке Сенегала с 2001 года. Она считает, что в нарушении соотношения полов в группе виноваты люди — сенегальские браконьеры ловят самок шимпанзе и продают их.

Тринадцать лет назад Фудуко стоял во главе одного из кланов шимпанзе в местечке Фонголи. В роли альфа-самца он был тираном, отмечает Пруэц. Статус альфы Фудуко получил еще в подростковые годы. Его правой рукой был бета Мамаду. Но в 2007 Мамаду был ранен и на несколько недель изгнан из стаи, что понизило его в социальной иерархии.

Поскольку Фудуко поддерживал отношения с низкоранговым самцом, он был подвергнут остракизму и отстранен от власти. Он годами жил вдали от стаи, появляясь поблизости лишь один-два раза в год.
Читайте также
Льва расчленили на глазах у детей

Но шимпанзе в Фонголи изолированы от других групп, так что если Фудуко хотел найти самку, ему нужно было вернуться в стаю. Ему удалось сделать это в 2013 году. К тому времени Мамаду восстановил свой статус, а его брат Дэвид стал альфой. Они приняли Фудуко обратно, хотя некоторые члены группы периодически преследовали его.

«Так получилось, что пятеро молодых самцов, все выкоранговые, не хотели пускать Фудуко обратно, — говорит Пруэц. — Он пытался восстановить свой статус и это было большой глупостью с его стороны».

Рано утром Пруэц и ее команда услышали громкие крики, доносившиеся со стороны ближайших гнезд шимпанзе. На рассвете приматологи нашли Фудуко мертвым, истекшим кровью от укуса на правой ноге. На его спине также была большая рана, был разорван анус. Позже оказалось, что у него были поломаны ребра. Как говорит Пруэц, смерть наступила от повреждений внутренних органов или кровотечения.

Кроме того, у Фудуко были раны на пальцах — очевидно, шимпанзе зубами держали его за руки, растягивая их в стороны.

После смерти Фудуко нападавшие глумились над трупом, кидая в него камни и тыкая палками, ломая его конечности, а под конец принялись вгрызаться в его плоть.
Читайте также
«Самого одинокого в мире» орангутанга перевезли в новый зоопарк

«Это было поразительно. Самка, что больше всех объела труп, была матерью двух высокоранговых самцов. Ее сыновья были единственными, кто не слишком агрессивно накинулся на тело», — рассказывает Пруэц. Также она добавляет, что Мамаду даже пытался разбудить старого друга.

«Понимают ли шимпанзе, что такое смерть? Пока это не слишком ясно, — говорит Уилсон. — Маловероятно, что они что-то знают о пульсе и дыхании и могут убедиться, что противник мертв, так что мы видим, как они продолжают лупить мертвецов. Но каннибализм — это необычно.

Пруэц сообщает, что после смерти Фудуко его убийцы изгнали Мамаду из стаи.

«Они поступили с ним так же, как до этого поступили с Фудуко, — говорит она. — Сага продолжается».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минюст США будет защищать в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
США перебросят танки из Польши в Прибалтику
Стала известна дата возобновления авиасообщения с Египтом
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь