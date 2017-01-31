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11:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Морозы до -37°C могут ударить в Иркутской области в феврале

При этом осадков будет меньше нормы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Морозы до -37°C могут установиться на территории Приангарья в последний зимний месяц. Согласно прогнозам, осадков ожидается меньше нормы — жителей региона ожидает «сухой» февраль. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— Средняя температура в феврале составит −17…−22°C в южных районах Иркутской области, что около средних многолетних значений. Осадков ожидается меньше нормы. Температура воздуха ночью будет колебаться от -23 до -28°C, в дневные часы ближе к марту за окном будет −3…−8°C, — рассказали в гидрометцентре.

Также в феврале ожидаются сильные ветра и повышенное атмосферное давление.

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