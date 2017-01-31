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11:40 (мск), источник: АиФ Казань

Между Москвой и Казанью начал курсировать дополнительный поезд

Дополнительный поезд выходного дня будет курсировать между Москвой и Казанью, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Поезд № 272/271 Москва — Казань будет отправляться из столицы России в 20.24 по пятницам: 3, 10, 17 февраля, 10, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21 апреля. В Казань прибывает на следующие сутки в 09.25.

Из Казани поезд отправляется в 19.35 по воскресеньям: 5, 12, 19 февраля, 12, 19, 26 марта, 2, 9, 16, 23 апреля и прибывает в Москву на следующий день в 11.25.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне — от 906 рублей, в купейном — от 2676 рублей.

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