Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского кинофестиваля
ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Испанский режиссер, кинопродюсер, сценарист и писатель Педро Альмодовар станет в этом году председателем жюри Каннского фестиваля.
ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Испанский режиссер, кинопродюсер, сценарист и писатель Педро Альмодовар станет в этом году председателем жюри Каннского фестиваля.
Об этом сообщает Agence
«Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту. Я признателен, польщен и взволнован», — сказал он, комментируя свое назначение. «Быть председателем жюри — это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью», — добавил он.
Педро Альмодовар родился 25 сентября 1949 года в местечке
В 1980 году снял свой первый полнометражный фильм «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки» (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montn). Обладатель двух премий «Оскар», двух наград фестиваля в Канне, а также двух «Золотых глобусов», Альмодовар известен как автор таких картин, как «Все о моей матери» (Todo sobre mi madre, 1999), «Поговори с ней» (Hable con ella, 2002), «Возвращение» (Volver, 2006), «Разомкнутые объятия» (Los abrazos rotos, 2009) и многих других.
Каннский фестиваль — международный кинематографический смотр, который проводится ежегодно в городе Канне на юге Франции. Был учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жана Зея как альтернатива Венецианскому кинофестивалю.
Предыдущий — 69-й — Каннский фестиваль проходил с 11 по 22 мая 2016 года. Жюри тогда возглавлял австралийский режиссер Джордж Миллер. 70-й Каннский кинофестиваль пройдет