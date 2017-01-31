Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского кинофестиваля

«Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту. Я признателен, польщен и взволнован», — сказал он, комментируя свое назначение. «Быть председателем жюри — это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью», — добавил он.

Педро Альмодовар родился 25 сентября 1949 года в местечке Касальда-де-Калатрава (провинция Сьюдад Реаль, Кастилия-Ла-Манча) в малообеспеченной семье. В 1967 году Альмодовар в поисках работы оказался в Мадриде, где трудился официантом, разносчиком пиццы, сборщиком макулатуры. До 1974 года был сотрудником государственной телекоммуникационной компании Telefonica, а одновременно с этим писал юмористические рассказы (публиковались в сборниках «Сон разума», в газетах El Pais и Diario 16), играл небольшие роли в театральной труппе Los Goliardos. В 1967 году организовал музыкальную группу, исполнял собственные песни.