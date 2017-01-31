На Урале ученые получат 2 млн руб. на создание робота для диагностики ЛЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) ожидают 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на доработку проекта по созданию робота для диагностики линий электропередачи (ЛЭП). В настоящее время роботизированный комплекс, не имеющий аналогов, уже прошел ряд испытаний в регионах РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

«Разработчики диагностического комплекса по поиску и устранению аварий на ЛЭП “Канатоход” получат 2 млн рублей по итогам конкурса StartGenS, который проводится в рамках программы “Старт” Фонда содействия инновациям. Программа направлена на поддержку инновационных стартапов на ранних стадиях развития», — говорится в сообщении. Решение о поддержке уральских инноваторов было принято в Иркутске по итогам Demo Day трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК).

По словам генерального директора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, предоставление финансирования даст возможность командам доработать свои проекты и быстрее выйти на стадию производства.

«В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях, к тому же снизит риск для самих электриков. Мы оснастили комплекс тепловизором и ультрафиолетовой камерой, чтобы он мог находить повреждение на расстоянии в несколько километров. Проект не имеет мировых аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности», — отметил руководитель проекта, сотрудник Механико-машиностроительного института УрФУ Александр Лемех.

Комплекс для контроля высоковольтных воздушных линий электропередачи состоит из беспилотных тележки и вертолета, который используется для ее установки и снятия, он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. Проект «Канатоход» позволит осуществлять обслуживание и ремонт ЛЭП автономно в труднодоступных местах без отключения напряжения. Ранее уральские инноваторы получили поддержку фонда «Сколково» — грант первой стадии в размере 20 млн рублей. Разработчики провели испытания роботизированного комплекса под Волгоградом и представили его в Иркутске, к 2018 году планируется выход комплекса на российский и мировой рынки.