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11:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Приют для бездомных животных построят в Новороссийске

Краснодар, 31 января, KrasnodarMedia. В Новороссийске намерены решить проблему бродячих животных постройкой приюта для собак и кошек.

Местные власти уже выделили для этого участок площадью 2,5 гектара. В комплексе разместят вольеры, карантинную зону, клинику и кухню для животных. В первое время приют вместит 150 собак и 50 кошек, затем их количество увеличат. Муниципальное предприятие, которое будет отвечать за работу приюта, собирается плотно работать с волонтерами и местным населением, сообщает ИА KrasndarMedia ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

Поручение по подготовке программы отлова и содержания бездомных животных глава города Игорь Дяченко дал в понедельник 23 января. А сегодня проект по строительству муниципального приюта для кошек и собак ему представили директор МУП «Полигон» Галина Куртаева и руководитель общественной организации «Преданное сердце» Лала Ахадова.

По плану на первом этапе в приюте смогут содержать и лечить 150 собак и 50 котов. В перспективе его вместимость можно будет увеличить. «Но наша задача заключается в том, чтобы работать с населением, разъяснять, убеждать — мы в ответе за тех, кого приручили, — говорит Галина Куртаева, директор МУП “Полигон”, — мы будем работать совместно с общественной организацией “Преданное сердце”, привлекать волонтёров».

При таком подходе сомневаться в успехе дела не приходится. У «Преданного сердца» уже есть хороший опыт. Как рассказала лидер этой общественной организации Лала Ахадова, за 7 лет существования объединения любители животных научились пристраивать непородистых собак в качестве охранников на частные подворья, находить новых хозяев брошенным животным, причём не только в границах города: 4 кошки уехали жить в Бельгию и Францию. Благодаря «Преданному сердцу» находят свой дом и покалеченные животные. «Для профилактики увеличения числа бродячих животных, за время своего существования мы стерилизовали 1700 собак и в 2 раза больше кошек», — говорит Лала Ахадова.

Глава города Игорь Дяченко уверен, такое благое дело надо поддерживать всемерно. Под строительство муниципального приюта для животных уже выделен земельный участок в 2,5 Га, создаётся рабочая группа по разработке и реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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