Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится на неделю

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Расписание движения нескольких электричек, выполняющих рейсы ночью и ранним утром, изменится с предстоящей ночи по 6 февраля на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

«Это связано с тем, что в районе платформы Фрезер столичные железнодорожники разберут временные пролетные строения моста, которые возводились для строительства нового подземного пешеходного перехода, улучшившего транспортную связь между радиальным направлением железной дороги и Московским центральным кольцом», — пояснили в пресс-службе.

Ремонтные работы будут проводиться в ночь с 31 января на 1 февраля с 20:50 мск до 04:50, со 2 на 3 февраля с 20:50 до 04:30 мск и с 5 на 6 февраля с 21:00 до 05:10 мск. Технологические «окна» специально назначены преимущественно на ночной период, чтобы минимизировать влияние на график пригородных электропоездов, совершающих рейсы в «часы пик».

Железнодорожники обращают внимание пассажиров на то, что в связи с ремонтными работами с 31 января по 3 февраля на участке Москва-Раменское будут выведены из расписания четыре ночных экспресса отправлением из Москвы в 22:00 и 23:00 мск и из Раменского — в 21:00 и 22:00 мск.