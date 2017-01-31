Могильник древних переселенцев из Северного Китая нашли на берегах Енисея

Как сообщает ТАСС, этот памятник стал одним из самых значительных открытий экспедиции в 2016 году, и его исследования планируется продолжить в 2017 году.

«По берегам Енисея обнаружены многочисленные археологические памятники, — рассказала информагентсву руководитель экспедиции Марина Килуновская, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН. — Наиболее интересен могильник Ала-Тей, где было раскопано 10 погребений хунну (гуннов) — кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. — II веке н.э. Этот памятник — очень важное открытие, свидетельствующее о том, что в начале эпохи Великого переселения народов на территории Тувы появляется группа пришлого населения, происходившего, по-видимому, из Северного Китая. С этого момента начинается формирование тюркского этноса».

Археологи отметили, что ни одно из погребений в этом памятнике не было разграблено. Среди находок, сделанных в Ала-Тей, — пояса кочевников с уникальными бронзовыми пряжками, которые украшены изображениям животных, геометрическими и растительными орнаментами. Одна из пряжек декорирована вставками из кораллов, бирюзы, нефрита и сердолика. В погребениях найдены также китайские монеты, зеркала, бронзовые модели раковин каури, большая коллекция керамики.

При раскопках в долине реки Ээрбек в Центральной Туве были обнаружены предметы культуры хунну.

«Найдено много богато декорированной керамики, бронзовое оружие, изделия из кости и железа, немного золотых украшений. В погребальном инвентаре присутствуют вещи хунну, которые свидетельствуют о связях населения с Империей хунну, то есть их появление на берегах Енисея, которое мы зафиксировали на могильнике Ала-Тей, было подготовлено ранее», — рассказала Килуновская.

Еще одной точкой, где Тувинская экспедиция ИИМК РАН работала в 2016 году и планирует продолжить в текущем, стали пограничные с Монголией территории на юге Тувы в Убсу- Нурской котловине, и в Монголии. При исследовании расположенных там памятников наскального искусства Овюры XII-XVIII, Кара-Туруг 1 и 2 экспедиция обнаружила несколько сотен новых рисунков, воспроизводящих сцены шествия зверей, охоты, сражений, колесницы, дома, фигуры козлов, оленей, хищников разных исторических эпох. Найден также керексур — курган, по конструкции напоминающий колесо со спицами, и ритуальное погребение эпохи бронзы — II тысячелетия до н.э., в котором находились кости благородного оленя и быка.