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10:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уральскую трассу заблокировал шагоход из «Звездных войн»

Так прозвали ЭШ-10/70 в народе.

В минувшие выходные автомобилистам, ехавшим на север Свердловской области, пришлось на несколько часов прервать свое путешествие или искать пути объезда. 28 января трассу Краснотурьинск — Ивдель перекрыли на несколько часов — путь освободили для огромного шагающего экскаватора ЭШ-10/70, двигавшегося с одного месторождения на другое. Чтобы не повредить покрытие, трассу засыпали толстым слоем мелкого щебня, потом дорогу нужно было расчистить.

Кадры этого действа сразу попали на YouTube. В комментариях к роликам ЭШ-10/70 сравнили с шагоходом из «Звездных войн», передает «Уралинформбюро».

Необычная машина весом более 700 тонн принадлежит Южно-Заозерскому прииску и применяется при добыче золота. Чтобы переместить ЭШ-10/70 с одного месторождения на другое, его можно разобрать и собрать на новом месте, но это займет более года, или перегнать своим ходом — медленно, но верно. Скорость движения шагающего экскаватора — всего 180 метров в час.

Сейчас «путешественник» ЮЗП после почти месячного «забега» на 3,5 километра уже готов к работе на новом месте.

Стоит отметить, что Южно-Заозерский прииск первым в Советском Союзе ввел технологическую схему отработки месторождений с применением шагающих экскаваторов. ЭШ-10/70 был смонтирован в артели в 1981 году.

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