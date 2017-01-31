Уральскую трассу заблокировал шагоход из «Звездных войн»
Так прозвали ЭШ-10/70 в народе.
Так прозвали ЭШ-10/70 в народе.
В минувшие выходные автомобилистам, ехавшим на север Свердловской области, пришлось на несколько часов прервать свое путешествие или искать пути объезда. 28 января трассу Краснотурьинск — Ивдель перекрыли на несколько часов — путь освободили для огромного шагающего экскаватора ЭШ-10/70, двигавшегося с одного месторождения на другое. Чтобы не повредить покрытие, трассу засыпали толстым слоем мелкого щебня, потом дорогу нужно было расчистить.
Кадры этого действа сразу попали на YouTube. В комментариях к роликам ЭШ-10/70 сравнили с шагоходом из «Звездных войн», передает «Уралинформбюро».
Необычная машина весом более 700 тонн принадлежит
Сейчас «путешественник» ЮЗП после почти месячного «забега» на 3,5 километра уже готов к работе на новом месте.
Стоит отметить, что