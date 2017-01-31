Родители омских школьников сдадут ЕГЭ вслед за чиновниками и журналистами

Родители школьников получат возможность сдать единый государственный экзамен в этом году по любому предмету. Об этом на пресс-конференции рассказала Екатерина Спехова, директор департамента образования администрации Омска.

В день единого родительского собрания по ЕГЭ для мам и пап 9-классников и 11-классников, 28 февраля, определятся три учреждения, где будут писать ЕГЭ: два кабинета отдадут под русский язык и математику и один — для предметов по выбору. Проверять работы будут муниципальные комиссии.

Скорее всего, регистрацию желающие должны будут пройти на сайте образовательного центра «Перспектива». Она понадобится для того, чтобы определить число участников экзамена и, соответственно, необходимое количество контрольно-измерительных материалов.

«Мы даём возможность родителям ощутить всё на себе, начиная с пункта пропуска на экзамен. Я уверена, что очень много вопросов, которые обычно у них возникают, сразу же отпадут. К примеру, почему на экзамен лучше не брать газировку и шоколад в шелестящей упаковке, — объясняет Екатерина Спехова. — ЕГЭ уже сдавали журналисты и чиновники, теперь очередь родителей. Они увидят, что всё не так страшно. Поймут, как работать на экзамене под прицелом камер. Кстати, дети уже не реагируют на них».

В 33 омских пунктах ЕГЭ камеры уже не выключают совсем. Что касается самого экзамена для выпускников, то в этом году серьёзных изменений не ожидается.

Кстати, сегодня, 31 января, — последний день, когда они могут определиться с предметами по выбору. 1 февраля уже должна быть готова общая база данных.