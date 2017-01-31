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11:09 (мск), источник: Моя Планета

Ученые научились стирать плохие воспоминания

Японские ученые открыли способ манипулировать неприятными воспоминаниями и стирать их с помощью лазеров.

Исследователи из Тоямского университета в Японии нашли способ манипулировать нейронами в мозге мышей, чтобы удалять плохие воспоминания и триггеры — события, заставляющие человека, больного посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), вновь и вновь переживать психологическую травму.

Эксперимент ученые поставили на мышах, создав у них не связанные друг с другом неприятные воспоминания.

Сначала ученые связали в восприятии грызунов боль с определенным вкусом.

При каждом употреблении раствора сахарина мышам делали инъекцию хлорида лития, вызывающего тошноту.

Второе неприятное воспоминание создали при помощи определенного звука, за которым следовал удар током.

В результате мыши начали замирать всякий раз, когда слышали этот звук.

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Затем ученые решили связать воспоминания, для этого они начали воспроизводить звук, когда мышь пила раствор сахарина. В результате грызуны так же начали замирать во время питья, пишет Daily Mail.

Чтобы вновь разделить воспоминания ученые прибегли к помощи лазеров. Они использовали технологию под называнием оптогенетика, применив свет для активации и деактивации определенных нейронов. В результате воспоминания вновь были разъединены и мыши перестали замирать при питье сахарина, но все еще реагировали на звук.

Ученые считают, что их умение разделять воспоминания и возможность манипулировать ими в будущем поможет пациентам с ПТСР разорвать связь между триггером и болезненным событием, полностью стерев оригинальные воспоминания.

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