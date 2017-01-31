Население Новосибирской области увеличится к 2025 году до 2,9 млн человек
По мнению губернатора, таких результатов позволит добиться политика стимулирования рождаемости, а также программа переселения соотечественников
По мнению губернатора, таких результатов позволит добиться политика стимулирования рождаемости, а также программа переселения соотечественников
НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Население Новосибирской области к 2025 году вырастет на 5%, до 2,9 млн человек. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.
«По данным Новосибирскстата, в нашей области сейчас проживает 2,775 млн человек. И мы предполагаем по тем тенденциям, которые сейчас ощущаем, постепенный переход к 2025 году к росту численности населения до уровня 2,9 млн человек», — сказал губернатор.
Он отметил, что таких результатов позволит добиться политика стимулирования рождаемости — выдача материнского капитала (в том числе, областного в сумме 100 тыс. рублей), поддержка многодетных семей (приобретение автомобилей, субсидии на жилье). Кроме того, для снижения смертности планируется проводить пропаганду здорового образа жизни и профилактику наиболее распространенных заболеваний —
Еще одним источником увеличения населения станет программа переселения соотечественников
Естественный прирост населения наблюдается в регионе с 2012 года.