На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы

Как отмечается в сообщении, подобное мероприятие будет впервые проведено на российском Дальнем Востоке. В рамках фестиваля пройдут лекции о шаурме во Владивостоке и в мире, о роли уличной еды в жизни горожан.

Участникам мероприятия также расскажут о так называемой «шаурме для веганов» (речь пойдет о фалафели). В ходе фестиваля любители этой уличной еды также смогут пообщаться друг с другом и попробовать шаурму с разными соусами.