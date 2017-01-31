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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы

Во Владивостоке 4 февраля организуют фестиваль шаурмы. Об этом говорится в сообществе в «ВКонтакте» «Обзоры на шаурму во Владивостоке и крае».

Источник: AP 2016

Как отмечается в сообщении, подобное мероприятие будет впервые проведено на российском Дальнем Востоке. В рамках фестиваля пройдут лекции о шаурме во Владивостоке и в мире, о роли уличной еды в жизни горожан.

Участникам мероприятия также расскажут о так называемой «шаурме для веганов» (речь пойдет о фалафели). В ходе фестиваля любители этой уличной еды также смогут пообщаться друг с другом и попробовать шаурму с разными соусами.

В ноябре 2016 года глава управления туризма Москвы Александр Бандурин предупредил о сложностях с покупкой шаурмы в столице во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В октябре в Санкт-Петербурге заработал онлайн-сервис по поиску точек продажи этого вида фастфуда.

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