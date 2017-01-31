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11:47 (мск), источник: VLADNEWS

Местные жители разворовывают горящее судно Yeruslan

Спасатели принимают решение, как потушить корабль.

31 января во Владивостоке загорелось судно Yeruslan, которое уже два года базируется посреди Амурского залива, сообщает РИА VladNews.

Горящее судно моментально окружили местные жители, которые начали вывозить с места происшествия запчасти корабля.

Очевидцы успели снять видео, как мужчина на Жигули «утаскивает» запчасти от корабля. Отметим, что в сети уже появились шутки по поводу пожара на судне. Кто-то предположил, что таким образом решили его решили утилизировать, а кто-то даже предположил, что пожар растопит лед и корабль сможет наконец-то покинуть место своего «базирования».

В настоящее время спасатели МЧС России по Приморскому краю принимают решение, как потушить судно.

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