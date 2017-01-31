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10:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Население Новосибирской области в последние годы выросло

Тенденция к росту населения региона сохраняется последние 4 года.

С 2008 года население Новосибирской области выросло с 2,6 тысяч до 2,7 тысяч человек.

Естественный прирост населения сохраняется в области уже пятый год. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами, посвященной демографической политике региона.

Такие результаты стали возможными благодаря стимулированию рождаемости, поддержке семьи, модернизации здравоохранения и профильной программе по демографическому развитию региона. Так, благодаря государственной и областной поддержке с 2013 по 2016 год жители области стали почти на 10% чаще рожать вторых и последующих детей.

— Кроме федеральных мер поддержки, мы внедряли и будем внедрять свои специфичные, новосибирские меры, — сказал Владимир Городецкий. — Например, при рождении третьего и последующих детей мы вручаем сертификат на получение областного семейного капитала в объеме 100 тысяч рублей.

Губернатор также отметил: к 2025 году население региона должно увеличиться до 2,9 миллионов человек.

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