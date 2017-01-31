Уфимцев пригласили на забег влюбленных

Забег, посвященный Дню святого Валентина, пройдет по лесному маршруту парка имени Лесоводов.

Как сообщили в администрации Советского района, принять участие в мероприятии может каждый. Всем участникам необходимо пройти медицинское обследование перед забегом и получить справку о состоянии здоровья. Бежать можно как одному, так и вдвоем, как команда. Участники могут выбрать удобную для себя дистанцию. Прийти в парк нужно в 10.30.