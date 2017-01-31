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10:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев пригласили на забег влюбленных

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В воскресенье, 12 февраля, в Уфе пройдет забег влюбленных — LoveOnRun. Организаторы предлагают всем любителям бега преодолеть дистанции 5, 10 и 21,1 км.

Забег, посвященный Дню святого Валентина, пройдет по лесному маршруту парка имени Лесоводов.

Как сообщили в администрации Советского района, принять участие в мероприятии может каждый. Всем участникам необходимо пройти медицинское обследование перед забегом и получить справку о состоянии здоровья. Бежать можно как одному, так и вдвоем, как команда. Участники могут выбрать удобную для себя дистанцию. Прийти в парк нужно в 10.30.

На финише каждый получит подарочный браслет, а полумарафонцы еще и медали. Онлайн-регистрация на забег уже открыта. По всем вопросам можно писать на электронный адрес: ufa@iloverunning.ru.

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