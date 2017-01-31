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13:01 (мск), источник: АиФ Калининград

В МФЦ Калининграда начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения

В МФЦ на Инженерной в Калининграде начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось ранее, в августе 2016 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдаче заграничных и общегражданских российских паспортов и водительских прав в МФЦ с 1 февраля 2017 года.

«Теперь здесь граждане смогут оформить здесь выдачу и замену гражданского паспорта, а также российского и международного водительского удостоверения», — говорят в правительстве.

Однако через МФЦ граждане могут только передать в органы МВД заявление о выдаче или замене паспорта, а также необходимые для этого документы и личные фотографии. Оформление заявления на получение или замену водительского удостоверения также доступно только в одном ведомстве — ГИБДД.

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