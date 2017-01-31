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10:31 (мск), источник: Мослента

Возобновилось движение поездов на участке «желтой» линии метро

После шестидневного ремонта работа осуществляется по штатному расписанию.

Источник: Агентство «Москва»

Движение поездов на участке от станции «Парк Победы» до «Делового центра» Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена возобновилось во вторник, 31 января. Движение по всем станциям столичной подземки в настоящий момент осуществляется по штатному расписанию.

Начиная с 25 января для пассажиров были закрыты станция «Деловой центр» и переход между «Деловым центром» и «Выставочной». Станция «Парк Победы» работала только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Специалисты выполняли подключение оборудования и провели обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию нового участка линии столичной подземки «Парк Победы» — «Раменки», который планируется открыть для пассажиров в феврале 2017 года.

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