Возобновилось движение поездов на участке «желтой» линии метро
После шестидневного ремонта работа осуществляется по штатному расписанию.
После шестидневного ремонта работа осуществляется по штатному расписанию.
Движение поездов на участке от станции «Парк Победы» до «Делового центра»
Начиная с 25 января для пассажиров были закрыты станция «Деловой центр» и переход между «Деловым центром» и «Выставочной». Станция «Парк Победы» работала только для проезда по
Специалисты выполняли подключение оборудования и провели обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию нового участка линии столичной подземки «Парк Победы» — «Раменки», который планируется открыть для пассажиров в феврале 2017 года.