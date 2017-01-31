В репьевских школах из-за сильных морозов отменили уроки

В связи с сильными морозами во всех девяти школах Репьевского района отменили занятия в начальных и старших классах во вторник, 31 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районном отделе образования.

Температура воздуха составила -25 градусов мороза на утро вторника, что является основанием для освобождения от уроков школьников. В селах Колбино, Россошь и Россошки температура опустилась до -30 градусов мороза.