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11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В репьевских школах из-за сильных морозов отменили уроки

Ранним утром температура достигла -30 градусов мороза.

В связи с сильными морозами во всех девяти школах Репьевского района отменили занятия в начальных и старших классах во вторник, 31 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районном отделе образования.

Температура воздуха составила -25 градусов мороза на утро вторника, что является основанием для освобождения от уроков школьников. В селах Колбино, Россошь и Россошки температура опустилась до -30 градусов мороза.

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