Выяснилось, когда в сутках на Земле будет 25 часов

Луна ежегодно замедляет вращением Земли. При этом спутник получает весьма мало энергии от нашей планеты, в связи с чем постоянно удаляется от нее. Это движение незаметно для человеческого глаза, но его скорость может быть измерена посредством лазерной локации, пишет Forbes.

Благодаря уголковому отражателю, размещенному на Луне экспедицией Аполлон-11 в 1969 году, ученые выяснили, что за последние 100 лет вращение Земли замедлилось примерно на 0,0014 секунды. В то же время из исторических записей солнечных затмений следует, что каждый век Земля замедляла вращение на 0,0025 секунды.