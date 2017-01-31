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11:58 (мск), источник: m24.ru

Метеорологическая весна наступит в Москве 27 марта

Метеорологическая весна наступит в столице 27 марта, передают «Метеоновости».

Источник: Москва 24

Метеорологическая весна подразумевает переход среднесуточной температуры через ноль в пользу положительных значений. Приближение к метеорологической весне уже началось, отмечает агентство.

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По данным метеорологов, среднесуточная температура достигает годового максимума плюс 18,9 градуса 31 июля. При этом самого низкого среднесуточного значения температура достигает 31 января.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что весна наступит в Москве в середине апреля. Отмечалось, что среднесуточный переход произойдет через ноль около 25 марта. Прогнозировалось, что по-настоящему теплая погода 10−15 градусов тепла в Москве ожидается только во второй половине апреля.

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