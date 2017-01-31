Метеорологическая весна наступит в Москве 27 марта

Метеорологическая весна подразумевает переход среднесуточной температуры через ноль в пользу положительных значений. Приближение к метеорологической весне уже началось, отмечает агентство.

По данным метеорологов, среднесуточная температура достигает годового максимума плюс 18,9 градуса 31 июля. При этом самого низкого среднесуточного значения температура достигает 31 января.