Швейцарская деревня ввела собственную валюту

Всего в обращение были выпущены 50 000 монет, на каждой из которых имеется изображение кабины фуникулера.

Именно на этот горнолыжный курорт и будет подниматься будущий фуникулер, сообщает BBC.

В настоящее время любители зимних видов спорта добираются до Исенау на устаревшем четырехместном подъемнике, построенном еще в 1953 году, пишет Swissinfo.ch.

Ставший инициатором выпуска монет Фонд по защите интересов Исенау рассчитывает собрать на реализацию проекта 250 000 швейцарских франков.

Местные магазины и рестораны будут принимать временную валюту до апреля наряду с настоящими деньгами по курсу 10 швейцарских франков (около 600 рублей) за штуку. Кроме того, местные жители смогут оплатить исенау коммунальные услуги или инвестировать их в свое дело.