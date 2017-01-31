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16:17 (мск), источник: Моя Планета

Швейцарская деревня ввела собственную валюту

Швейцарская деревня Ле-Дьяблере временно ввела собственную валюту, рассчитывая, собрать средства на строительство нового фуникулера, который, по словам местных жителей, будет иметь большое значение для региона.

Всего в обращение были выпущены 50 000 монет, на каждой из которых имеется изображение кабины фуникулера.

Валюта получила названия исенау в честь горнолыжного курорта, расположенного над деревней Ле-Дьяблере.

Именно на этот горнолыжный курорт и будет подниматься будущий фуникулер, сообщает BBC.

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В настоящее время любители зимних видов спорта добираются до Исенау на устаревшем четырехместном подъемнике, построенном еще в 1953 году, пишет Swissinfo.ch.

Ставший инициатором выпуска монет Фонд по защите интересов Исенау рассчитывает собрать на реализацию проекта 250 000 швейцарских франков.

Местные магазины и рестораны будут принимать временную валюту до апреля наряду с настоящими деньгами по курсу 10 швейцарских франков (около 600 рублей) за штуку. Кроме того, местные жители смогут оплатить исенау коммунальные услуги или инвестировать их в свое дело.

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