Самую холодную ночь за всю зиму пережили жители Кубани 31 января
Краснодар, 31 января, KrasnodarMedia. Ночь на 31 января стала самой холодной на Кубани.
Краснодар, 31 января, KrasnodarMedia. Ночь на 31 января стала самой холодной на Кубани.
С начала зимы Краснодарский край пережил самую холодную ночь с начала зимы. В горных районах региона в ночь на 31 января столбики термометров опустились до -30 °С. Потепление ожидается во второй половине недели. Спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».
Мерзли в Отрадненском и Мостовском, Лабинском, Новокубанском районах и Армавире. Такие экстремальные температуры сохранятся и станут нормой, говорят синоптики. Следующие десять лет зимы в крае прогнозируют холодные. Лютые морозы будут сменяться довольно теплыми неделями, это температурные качели.
«Потепление на этой неделе мы ожидаем после среды, к выходным, но потепление будет находиться в температурных рамках -2−4 °С, ночью — -6 °С может быть. Это такое относительное потепление», — сказал и.о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.
Учитывая температуру за окном, в режим повышенной готовности переведены спасатели. В такой мороз жители края практически не выключают приборы отопления и часто пренебрегают правилами безопасности: в домовых печах не открывают заслонки, не следят за огнем в газовых колонках. Это приводит к пожарам и гибели от угарного газа. Иногда люди стараются обогреть жилище самодельными устройствами, что категорически запрещено, напоминают спасатели.