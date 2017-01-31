Самую холодную ночь за всю зиму пережили жители Кубани 31 января

С начала зимы Краснодарский край пережил самую холодную ночь с начала зимы. В горных районах региона в ночь на 31 января столбики термометров опустились до -30 °С. Потепление ожидается во второй половине недели. Спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Мерзли в Отрадненском и Мостовском, Лабинском, Новокубанском районах и Армавире. Такие экстремальные температуры сохранятся и станут нормой, говорят синоптики. Следующие десять лет зимы в крае прогнозируют холодные. Лютые морозы будут сменяться довольно теплыми неделями, это температурные качели.

«Потепление на этой неделе мы ожидаем после среды, к выходным, но потепление будет находиться в температурных рамках -2−4 °С, ночью — -6 °С может быть. Это такое относительное потепление», — сказал и.о. министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Учитывая температуру за окном, в режим повышенной готовности переведены спасатели. В такой мороз жители края практически не выключают приборы отопления и часто пренебрегают правилами безопасности: в домовых печах не открывают заслонки, не следят за огнем в газовых колонках. Это приводит к пожарам и гибели от угарного газа. Иногда люди стараются обогреть жилище самодельными устройствами, что категорически запрещено, напоминают спасатели.