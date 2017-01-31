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11:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Поезд насмерть сбил мужчину на станции Урень в Нижегородской области

Решается вопрос о степени вины машиниста железнодорожного состава, после чего будет вынесено процессуальное решение.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России майор юстиции Дмитрий Захаров, трагедия произошла 27 января на 624 километре рядом со станцией Урень Горьковской железной дороги.

Согласно информации, тело мужчины обнаружили местные жители, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина подошел слишком близко к рельсам и не успел отскочить, когда проезжал состав.

В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. По словам собеседника агентства, решается вопрос о степени вины машиниста железнодорожного состава, после чего будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что почти 25 ДТП произошло на Горьковской железной дороге за 2016 год.

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