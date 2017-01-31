Древнейший предок людей оказался похожим на зубастый «мешок»

В прошлом, нам удавалось найти множество ключевых окаменелостей самых древних эпох существования жизни на Земле, в том числе останки самой ранней рыбы и многих других вторичноротых животных. И открытие Saccorhytus позволило нам взглянуть на самые первые стадии эволюции той группы животных, которая породила рыб и, в конечном итоге, нас

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540−520 миллионов лет назад, в ходе так называемого «кембрийского взрыва» — резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных.

Предками человека, сухопутных животных и рыб считаются так называемые вторичноротые животные, самыми примитивными представителями которых сегодня являются морские звезды и морские ежи. Остальные многоклеточные — насекомые, черви и моллюски — относятся к числу первичноротых животных.

Главным отличием вторичноротых от первичноротых животных является то, что при развитии зародыша их рот и их анальное отверстие, образно выражаясь, меняются местами. Эмбриональный «рот» становится анусом, а новый рот формируется на противоположном конце эмбриона. Ученых давно интересует, как произошла такая перестановка.

Шу и его коллеги нашли возможный ответ на этот вопрос, изучая залежи необычных сланцев в провинции Шаньси, сформировавшихся во время «кембрийского взрыва» на территории современного Китая около 520−510 миллионов лет назад. Эти породы, так называемые лагерштетты, сформировались на дне первичного океана Земли при почти полном отсутствии кислорода, благодаря чему в них сохранились отпечатки даже самых мягких тканей тела древнейших животных.