Древнейший предок людей оказался похожим на зубастый «мешок»

В прошлом, нам удавалось найти множество ключевых окаменелостей самых древних эпох существования жизни на Земле, в том числе останки самой ранней рыбы и многих других вторичноротых животных. И открытие Saccorhytus позволило нам взглянуть на самые первые стадии эволюции той группы животных, которая породила рыб и, в конечном итоге, нас
Деган Шу (Degan Shu)Северо-Западный университет в Сиане (Китай)
Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540−520 миллионов лет назад, в ходе так называемого «кембрийского взрыва» — резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных.
Предками человека, сухопутных животных и рыб считаются так называемые вторичноротые животные, самыми примитивными представителями которых сегодня являются морские звезды и морские ежи. Остальные многоклеточные — насекомые, черви и моллюски — относятся к числу первичноротых животных.
Главным отличием вторичноротых от первичноротых животных является то, что при развитии зародыша их рот и их анальное отверстие, образно выражаясь, меняются местами. Эмбриональный «рот» становится анусом, а новый рот формируется на противоположном конце эмбриона. Ученых давно интересует, как произошла такая перестановка.
Шу и его коллеги нашли возможный ответ на этот вопрос, изучая залежи необычных сланцев в провинции Шаньси, сформировавшихся во время «кембрийского взрыва» на территории современного Китая около 520−510 миллионов лет назад. Эти породы, так называемые лагерштетты, сформировались на дне первичного океана Земли при почти полном отсутствии кислорода, благодаря чему в них сохранились отпечатки даже самых мягких тканей тела древнейших животных.
В этих породах китайские и американские палеонтологи нашли останки крайне необычного животного — небольшой овальной структуры длиной в один миллиметр, похожей на мешок с «зубастыми» краями. Оно было названо Saccorhytus coronarius, что переводится как «сморщенный мешок с короной» с латинского языка.
Как рассказывает Шу, его команде пришлось «просеять» примерно три тонны пород с момента открытия первых останков Saccorhytus coronarius для того, чтобы найти более-менее полноценные останки и понять, к какой группе животных он принадлежит.
Причиной этих поисков было то, что ученые не могли понять, где находится анальное отверстие у этого существа. Проанализировав несколько десятков окаменелостей, Шу и его коллеги пришли к выводу, что его вообще нет у Saccorhytus coronarius в принципе, что говорит о том, что палеонтологам удалось найти самое древнее вторичноротое животное.
Это животное, как предполагают ученые, обладало неким подобием жабр, следы которых можно заметить в виде странных конических структур на его коже. Через них «мешок» выпускал воду, которую он проглачивал вместе с пищей. Впоследствии эти конусы могли превратиться в жаберные дуги, а затем — в челюсти и нос первых рыб, положив начало эволюции человека, который появится на Земле через 519,8 миллиона лет после попадания «зубастых мешков» в сланцевые летописи кембрия.