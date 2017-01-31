В ЦЕРНе открыли новый источник асимметрии материи и антиматерии

Физики проанализировали статистику распадов лямбда-барионов и их античастиц, накопленную в течение первых трех лет работы БАКа. Чувствительные к нарушению CP-инвариантности величины для материи и антиматерии, как показали ученые, в ряде случаев оказались отличными друг от друга до 20 процентов. Статистическая значимость составила 3,3 стандартного отклонения.

В физике элементарных частиц открытие фиксируется, если его статистическая значимость равна минимум пяти стандартным отклонениям (в этом случае вероятность ошибки равна примерно 0,00005 процента). Физики из LHCb полагают, что последующий анализ работы БАКа за 2016 год доведет статистическую значимость до необходимого для официального открытия значения.