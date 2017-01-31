Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Раскрыты генетические истоки высокого давления
Мексика потребовала от Израиля извинений
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Средняя зарплата медиков оказалась на 60% ниже официальной
Люди избегают врачей из-за страха плохого диагноза
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦЕРНе открыли новый источник асимметрии материи и антиматерии

Коллаборация LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment), работающая на Большом адронном коллайдере (БАКе), обнаружила нарушение CP-инвариантности в распадах барионов — самое значительное известное проявление асимметрии между материей и антиматерией среди частиц, состоящих из трех кварков. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Physics, кратко о нем сообщает ЦЕРН.

Источник: Reuters

Физики проанализировали статистику распадов лямбда-барионов и их античастиц, накопленную в течение первых трех лет работы БАКа. Чувствительные к нарушению CP-инвариантности величины для материи и антиматерии, как показали ученые, в ряде случаев оказались отличными друг от друга до 20 процентов. Статистическая значимость составила 3,3 стандартного отклонения.

Читайте также
Антиматерия бьет пучком

В физике элементарных частиц открытие фиксируется, если его статистическая значимость равна минимум пяти стандартным отклонениям (в этом случае вероятность ошибки равна примерно 0,00005 процента). Физики из LHCb полагают, что последующий анализ работы БАКа за 2016 год доведет статистическую значимость до необходимого для официального открытия значения.

Сохранение CP-инвариантности предполагает наличие комбинированной симметрии относительного операции зеркального отражения (P-инвариантность) и замены частиц на античастицы (C-инвариантность). Нарушение такого рода четности означает наличие в природе принципиальных различий между материей и антиматерией. Ранее нарушение CP-инвариантности было обнаружено в распадах K и B мезонов — частиц, состоящих их двух кварков.

Комментарии
1
Таллара Кап
Написано конечно супер. Столько понятных слов простому россиянину! )) Особенно после бутылки водки
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп рассказал, кто хочет развязать третью мировую войну
Минюст США защитит в суде иммиграционные указы Трампа
ДНР: 80 силовиков погибли, пытаясь прорвать позиции в Донбассе
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов
Каждый второй россиянин допускает ношение хиджаба в школах
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
На Дальнем Востоке впервые проведут фестиваль шаурмы
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
Toyota запатентовала новый для России кроссовер Японская марка получила ОТТС и оформила патент на кроссовер C-HR, который выпускается турецким заводом компании
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь