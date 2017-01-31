Каждая пятая семья в Иркутской области не может иметь детей. Репродуктологи открывают специальную школу

Вот так происходит процесс оплодотворения. Эмбриолог, используя мельчайшие иглы, отбирает сперматозоид и внедряет его в яйцеклетку. Этот способ применяют, когда бесплодием страдают мужчины. Частая причина такого диагноза — семенная жидкость низкого качества.

— С каждым годом увеличивается процент бесплодия, именно связанный с мужским фактором. Эффективность такая же, как при ЭКО, — говорит эмбриолог, врач клиническо-лабораторной диагностики отделения вспомогательных репродуктивных технологий ОПЦ Ольга Войтова.

Мужское бесплодие практически сравнялось с женским. Статистика неутешительна — 20% семей в Иркутской области бесплодны. Супруги поздно обращаются к врачам, чаще всего — после 35, долго лечатся. Сейчас стандарты изменились — если в течение года после обследования беременность так и не наступила, врачи переходят к высоким технологиям. До 35-ти лет ЭКО даёт результат чаще. И шансы родить ребёнка в разы больше.

— Самое главное, что у семейной пары бывает одна причина, которая вызывает нарушения в наступлении беременности, это, как правило, сочетание факторов. Почему мы и говорим, что семья должна к нам приходить, потому что мы параллельно готовим и обследуем и партнёра, и молодую женщину, — говорит главный врач Областного перинатального центра Наталья Протопопова.